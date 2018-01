Ajuda a palestinos custará mais US$ 70 milhões A ONU precisará de US$ 70 milhões para conseguir dar ajuda humanitária aos palestinos. Em uma reunião realizada em Amã, capital da Jordânia, a organização alertou os países doadores que se o dinheiro não chegar aos cofres da ONU até a próxima semana, a entidade internacional terá que abandonar a maioria dos projetos nos Territórios Ocupados da Palestina. Depois dos ataques do exército israelense nos últimos dois meses às vilas e campos de refugiados palestinos, a ONU aponta que o povo palestino necessita de forma urgente remédios e alimentos, além de tendas para dormir. Há um mês, a ONU fez uma avaliação de que necessitaria US$ 117 milhões, durante o ano, para assegurar a sobrevivência dos palestinos. Até agora, porém, apenas US$ 46 milhões foram prometidos pela comunidade internacional. Com sua economia devastada, 70% dos palestinos não têm emprego e dois terços vivem com menos de US$ 2 por dia. "Depois de 18 meses de isolamento, as recentes invasões de Israel geraram uma destruição em larga escala de casas, distribuição de água e eletricidade. Os refugiados palestinos precisam da ajuda internacional urgentemente", afirma ou Comissário Peter Hansen, da Agência da ONU responsável pela situação humanitária na Palestina. Enquanto o dinheiro não chega, a ONU está sendo obrigada a desviar recursos antes destinados à moradia para comprar alimentos e remédios. No final da tarde de ontem, os Emirados Árabes Unidos anunciaram que reconstruiriam as cerca de 800 casas destruídas durante o massacre do exército israelense no campo de refugiados de Jenin. Leia o especial