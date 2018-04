Ajuda brasileira ao Haiti pode chegar a US$ 15 mi O Ministério das Relações Exteriores informou hoje que o governo brasileiro deverá doar de US$ 10 milhões a US$ 15 milhões para o Haiti e que entre hoje e amanhã sairão dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) do Galeão, no Rio de Janeiro, com 14 toneladas de alimentos cada um. Serão enviados embutidos, sardinha, leite em pó, açúcar cristal e água.