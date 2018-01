Ajuda chega tarde para salvar bolivianos soterrados A chegada de bombeiros espanhóis, equipamentos americanos, alimentos da China e helicópteros do Peru são algumas das provas de solidariedade que a Bolívia começou a receber, nesta quinta-feira, para enfrentar a tragédia que se abateu sobre o povoado de Chima. Mas o governo não esconde que agora resta pouco a fazer. Na segunda-feira, uma montanha de lodo e pedras cobriu um quilômetro quadrado do sopé do monte Pucaloma sepultando, segundo estimativas oficiais, entre 300 e 400 pessoas. O mau tempo persistente impediu, pelo terceiro dia consecutivo, a operação de helicópteros na área e levou o presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a suspender uma visita à região. Até o final da quarta-feira, segundo o porta-voz presidencial Mauricio Antezana, as equipes de resgate só haviam conseguido recuperar 14 cadáveres e confirmar que 31 pessoas estavam sendo reclamadas por seus familiares. Um informe preliminar também indicou que 120 famílias perderam suas casas e 25 crianças ficaram órfãs. O ministro da Defesa, Freddy Teodovich, que chefia as operações de resgate, disse em La Paz que os cadáveres são 20, enquanto que em Chima o prefeito assegurava que era de 18 o número de corpos resgatados.