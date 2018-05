Ajuda externa Cruz Vermelha Internacional: Aviões com ajuda e US$ 1,3 milhão ONU: US$ 1 milhão em ajuda Comunidade Européia: US$ 1 milhão EUA: US$ 150 mil Suíça: US$ 415 mil Bélgica: US$ 670 mil Itália: US$ 270 mil Brasil: Três aviões com 46 toneladas em ajuda Espanha: 100 toneladas de ajuda; Navarra: US$ 810 mil; e Catalunha: US$ 470 mil Colômbia: 205 toneladas Venezuela: 120 toneladas Chile: 20 toneladas Argentina: 12 toneladas Equador: 10,3 toneladas