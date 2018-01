Ajuda internacional começa a chegar à Indonésia A ajuda humanitária internacional começou a chegar nesta segunda-feira à ilha indonésia de Java, devastada no sábado por um terremoto que deixou, até o momento, cerca de 5.000 mortos. Milhares de pessoas passaram sua segunda noite expostos às intempéries climáticas, enquanto esperavam pela ajuda internacional. "Chegamos com equipes médicas e logísticas", explicou Olaf Valverde, membro dos Médicos Sem Fronteiras da Bélgica. "Ouvi dizer que não há mais corpos sob os escombros", declarou por sua parte Ahmad Zailandi, dirigente de um grupo de 87 médicos, enfermeiras e socorristas malaios. Uma equipe de 20 socorristas taiwaneses especializados na busca de pessoas soterradas também chegou nesta segunda, ainda que a esperança de encontrar sobreviventes diminua com o passar do tempo. Pelo menos 4.983 pessoas morreram no violento terremoto que devastou no sábado a ilha indonésia de Java, segundo o último balanço anunciado pelo Ministério de Assuntos Sociais.