Akihito faz aniversário e deseja um ano melhor O imperador japonês Akihito completa hoje 68 anos e, ao cumprimentar cerca de 7 mil pessoas que foram até o palácio imperial, expressou preocupação pela crise econômica em seu país. O desemprego chegou a 5,4% como reflexo da tentativa das empresas de sobreviver diante da pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial. Além disso, as falências atingiram o seu máximo nível histórico. ?A situação econômica é muito grave e sei que muitos de vocês estão enfrentando dificuldades?, disse Akihito ao povo. ?Minha esperança sincera é de que o próximo ano seja melhor, mesmo que seja apenas um pouco?, completou o imperador, de uma janela do segundo piso do palácio imperial.