Al-Bashir: decisão sobre independência será respeitada

Falando a milhares de pessoas no Estado de Al Jazirah (Gezira), considerado o celeiro do país, ao sul de Cartum, al-Bashir disse que será "o primeiro a reconhecer o sul" se a população local escolher a secessão no referendo de 9 de janeiro. "Se vocês disserem unidade, sejam bem-vindos. Se disserem secessão, também serão bem-vindos, como um novo Estado irmão."

Cerca de 3,5 milhões de sulistas sudaneses estão registrados para votar no plebiscito, informou o porta-voz da comissão do referendo, George Makuer Benjamin.

Al-Bashir, que é procurado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) das Nações Unidas por crimes de guerra e genocídio na região do Darfur, oeste do Sudão, disse no começo deste mês que o norte do Sudão irá reforçar a Sharia, ou lei islâmica, após o referendo.

O sul, de cultura africana e religiões cristã e nativas, travou uma guerra civil de vinte anos com o norte, de cultura árabe e religião islâmica. A guerra acabou em 2004 com um acordo de paz que previu o referendo. As informações são da Dow Jones.