Al Gore compra canal de notícias 24 horas O ex-vice-presidente dos EUA, Al Gore, e o empresário Joel Hyatt tornaram-se proprietários de uma rede de TV a cabo ao comprarem a Newsworld International da Vivendi Universal Entertainment, por uma soma não divulgada. A Newsworld é um canal de notícias 24 horas que transmite material produzido pela Canadian Broadcasting Corp (CBC). Após a aquisição pela empresa de Gore, a INdTV Holdings, a programação continuará a ser provida pela CBC. ?Esta não será uma rede política?, disse Gore em declaração oficial. ?As matérias terão uma voz que os jovens reconhecerão e um ponto de vista que identificarão como deles?. Gore assumirá como presidente do conselho e diz que dedicará quase todo o seu tempo à rede. Hyatt, por sua vez, é um ex-tesoureiro do Comitê Nacional do Partido Democrata e perdeu uma eleição para o Senado por Ohio, em 1994.