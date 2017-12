Al Gore condena ataque ao Iraque Al Gore criticou duramente o presidente George W. Bush por seus planos de guerra contra o Iraque, dizendo que isto prejudicará a posição dos Estados Unidos e minará perigosamente o estado de direito em todo o mundo. "Depois de 11 de setembro, conquistamos enorme simpatia, apoio e boa vontade em todo o mundo", comentou nesta segunda-feira o ex-vice-presidente norte-americano. "Mas nós desperdiçamos tudo isso e, em um ano, substituímos aqueles sentimentos por medo, ansiedade e incerteza, não pelo que terroristas farão, mas pelo que nós iremos fazer." Em seu primeiro grande pronunciamento sobre o Iraque, Gore acusou Bush de abandonar o objetivo de criar um mundo no qual as nações obedecem às leis. "Este conceito corre o risco de ser substituído pela noção de que não existe lei, apenas os exclusivos critérios do presidente dos Estados Unidos", alertou o candidato do Partido Democrata, derrotado por Bush nas contestadas eleições de 2000. "Se outros país considerarem que têm o mesmo direito, então o estado de direito será rapidamente substituído pelo império do medo" e qualquer nação que se considerar ameaçada terá a sensação de ter uma justificativa para iniciar novas guerras, declarou.