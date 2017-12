Al Gore descarta candidatura à Presidência dos EUA O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore descartou neste domingo a idéia de se candidatar à Presidência do país nas eleições de 2008. O democrata também disse achar que a melhor maneira de investir seu tempo atualmente é "ensinando sobre o aquecimento do clima". Gore afirmou, em entrevista ao programa dominical This Week, da rede americana de televisão ABC, que atualmente sente-se contente por estar fora da política. Ele foi candidato em 2000 e vice-presidente dos Estados Unidos entre 1993 e 2001 durante a Presidência de Clinton. "Não tenho planos de ser candidato à Presidência de novo, não espero voltar a sê-lo", afirmou ao apresentador George Stephanopoulos, ex-diretor de Comunicação da Casa Branca durante o primeiro mandato de Bill Clinton. Gore agradeceu aos líderes democratas que destacaram suas possibilidades como candidato e disse ter encontrado outras maneiras de ser útil, em referência à sua participação em um documentário sobre o aquecimento da Terra. O ex-vice-presidente tem freqüentado as primeiras páginas dos jornais americanos por ser o protagonista do documentário An Inconvenient Truth, de Davis Guggenheim, que reflete suas opiniões sobre o aquecimento do clima. Por outro lado, o senador democrata Joseph Biden disse no domingo em outro programa televisivo que Gore, que perdeu as eleições de 2000 para George W. Bush por uma pequena diferença de votos, seria um "candidato viável" em 2008. "Acho que sua candidatura seria muito bem recebida", disse Bidn, em declarações ao programa Meet the press da rede NBC.