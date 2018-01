Al Gore escolhe seu candidato para a sucessão de Bush O ex-vice-presidente Al Gore, que venceu George W. Bush no voto popular nas eleições presidenciais de 2000, deu seu apoio a Howard Dean, que disputa a indicação do Partido Democrata para o pleito de 2004. Gore disse que Dean é ?o único candidato capaz que se mostrou capaz de inspirar as bases em todo o país?. Ele afirmou ainda que o ex-governador de Vermont também foi o único candidato a fazer uma avaliação correta da guerra no Iraque. ?Nosso país foi enfraquecido em sua capacidade de combater o terrorismo por causa do erro catastrófico do governo Bush de nos levar à guerra no Iraque?, afirmou Gore. Dean disse que é uma honra e um privilégio ter o apoio do ex-vice. Al Gore venceu Bush no voto popular por 500.000 sufrágios em 2000, mas concordou com a vitória do republicano depois de uma tumultuada recontagem de votos na Flórida e uma decisão de 5 votos a 4, da Suprema Corte, a favor do atual presidente.