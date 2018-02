Al Gore se declara indeciso sobre apoio em disputa democrata

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore disse nesta terça-feira, 20, que ainda não decidiu se apoiará um dos candidatos à indicação do Partido Democrata para a disputa presidencial norte-americana deste ano. Veja também: Obama pode conquistar maioria dos delegados nesta terça Homem mais rico do mundo dá como certa indicação de Obama Confira a disputa em cada Estado Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA "Ainda não apoiei ninguém e não o farei hoje", disse Gore ao responder a pergunta de um repórter durante uma conferência de tecnologia em Israel. "Não decidi se ou quando farei." Gore, candidato derrotado na eleição presidencial de 2000, é um dos superdelegados do Partido Democrata na convenção partidária marcada para agosto, em Denver. Os superdelegados, membros do Congresso e outros importantes integrantes da legenda que são livres para votarem em quem quiserem na convenção partidária, podem ser o fator decisivo na apertada disputa entre os senadores Barack Obama e Hillary Clinton pela indicação democrata às eleições presidenciais.