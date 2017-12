Al Jazeera lança canal de notícias em inglês O canal de notícias Al Jazeera, que ganhou fama internacional no pós-11 de setembro de 2001, lança nesta quarta-feira seu primeiro serviço 24 horas em inglês. O novo canal árabe será transmitido internacionalmente, com a ambição de prover uma perspectiva diferente sobre as questões mundiais. O serviço terá sedes em Kuala Lumpur, Doha, Londres e Washington. Com isso, a emissora espera atingir uma audiência de 40 milhões de telespectadores na Europa, na África e no Sudeste Asiático. Tarefa difícil Dez anos após a Al Jazeera ter revolucionado a TV em árabe, a rede quer tentar o mesmo em inglês, mas isso será uma tarefa muito mais difícil. O feito da Al Jazeera no Oriente Médio foi romper o monopólio da informação mantido pelos meios oficiais de comunicação. O estilo direto, o jornalismo franco e a disposição de discutir assuntos tabus fez da emissora o canal mais popular da região e uma pedra no sapato dos governos, de Washington a Riad. A Al Jazeera diz querer levar essa filosofia às notícias internacionais em inglês, mas o mercado mundial já está bem desenvolvido nesse filão, com rivais bem estabelecidos, como a BBC ou a CNN. A questão, para alguns na região, é se o novo canal será tão sincero quanto sua estação irmã e se adotará uma posição editorial semelhante. Afinal, já houve relatos de diferenças entre os dois serviços.