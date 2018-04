Al-Jazira acusada de estimular atos Analistas apontam a emissora de TV do Catar Al-Jazira como uma das instigadoras dos protestos que vêm ocorrendo no mundo árabe. Segundo The New York Times, a cobertura da TV árabe das manifestações que eclodiram inicialmente na Tunísia acabou garantindo a continuidade dos protestos e inspirou as manifestações nos demais países. Esta semana, escritórios e veículos da emissora foram atacados no Líbano e na Cisjordânia. Ontem, autoridades do Iêmen queixaram-se ao governo do Catar pela cobertura dos protestos de quinta-feira. "A noção de que há uma luta comum no mundo árabe é algo que a Al-Jazira ajudou a criar", afirmou o especialista em Oriente Médio Marc Linch.