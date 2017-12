AL-Jazira anuncia entrevista com integrantes da Al-Qaeda A rede árabe de TV por satélite Al-Jazira anunciou que vai levar ao ar, no dia 12 de setembro, entrevistas com dois integrantes da organização terrorista Al-Qaeda, que vão contar como os ataques de 11 de setembro do ano passado foram planejados e executados. Os dois entrevistados são Khalid Shaikh Mohammed e Ramzi Binalshibh, que teriam falado à Al-Jazira recentemente, em local secreto. Binalshibh foi um dos integrantes da célula da Al-Qaeda em Hamburgo (Alemanha), que era liderada pelo egípcio Mohammed Atta, suposto líder dos sequestradores dos aviões usados nos ataques de 11 de setembro. Khalid Mohammed está na lista dos terroristas mais procurados pelo FBI norte-americano. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.