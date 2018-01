Al-Jazira anuncia lançamento de notícias em inglês A rede de televisão árabe Al-Jazira, conhecida por transmitir vídeos exclusivos de Osama bin Laden e de líderes da Al-Qaeda, anunciou que começará a transmitir sua programação em inglês para tentar conquistar audiência no Ocidente. No início deste ano, a Al-Jazira, também conhecida como CNN do Golfo, começou a retransmitir seu sinal na Grã-Bretanha através de um canal por satélite, mas em idioma árabe. Agora, a emissora indicou que lançará uma campanha para conquistar o público de língua inglesa de milhões de telespectadores. "Nos primeiros meses de 2003, a Al-Jazira, baseada no Catar, começará a transmitir suas notícias com legendas em inglês, com comentaristas que falam esta língua e com um programa de política internacional apenas para ocidentais", informou o diretor de marketing da Al-Jazira, Ali Mohammad Kamal. A versão em inglês da Al-Jazira estará disponível em todos os países da Europa no início do ano que vem e terá como objetivo permitir que telespectadores que não falam árabe entendam, sob outro ponto de vista, a situação dos países do Oriente Médio diante da possibilidade de uma guerra no Iraque e a crise entre Israel e os palestinos. "Primeiro começaremos com a legenda em inglês e depois, dependendo da resposta dos telespectadores no Ocidente, lançaremos um canal completo nesta língua", disse Ali Mohammad Kamal, diretor de marketing da Al-Jazira. A comunidade muçulmana da Grã-Bretanha aplaudiu o lançamento do canal árabe em inglês. Adnan Masood, líder do Conselho Islâmico da Grã-Bretanha, afirmou que as famílias muçulmanas residentes no país verão a programação para saber o que ocorre no Oriente Médio. "Será muito bom para o mundo porque dará uma nova perspectiva do que ocorre na região. O resto dos meios de comunicação não cobre as notícias como faz a Al-Jazira", disse Masood. Para Avtar Lit, diretor da Sunrise Radio, emissora voltada para a comunidade asiática na Grã-Bretanha, a Al-Jazira terá especial importância para muçulmanos que estejam interessados em saber "através de outra perspectiva" o que ocorre em seus países. "As comunidades muçulmanas sentem que os meios de comunicação são sempre pró-Ocidente e pró-Estados Unidos. Por esta razão, ficarão felizes em saber que a Al-Jazira poderá ser vista na Europa", disse Lit. Por outro lado, um porta-voz da BBC para a Ásia criticou a iniciativa, afirmando que "a Al-Jazira é uma rede de televisão sensacionalista que apenas mostra o lado dos extremistas". "Mostrar Osama bin Laden falando em inglês é outra forma de propaganda sensacionalista", afirmou a fonte, que pediu anonimato. A Al-Jazira começou sua transmissão em 1996 e atualmente é vista por 35 milhões de pessoas em vários países do Oriente Médio, além da Europa, dos Estados Unidos e da Austrália.