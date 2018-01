Al-Jazira apresenta imagens de refém filipino no Iraque A emissora Al-Jazira transmitiu um videoteipe que mostra homens armados ao redor do que dizem ser um refém filipino capturado no Iraque. Três homens armados aparecem em pé atrás do refém, sentado, com uma bandeira ao fundo onde se lê ?Exército Islâmico Iraquiano - Corpo Khaled bin al-Waleed?, uma organização até o momento desconhecida. O vídeo mostra o cartão de identidade do refém. O documento o identifica como Hafidh Amer. A Al-Jazira diz que o grupo se propõe a libertá-lo se as Filipinas retirarem suas tropas do país em 72 horas. As Filipinas mantêm 51 soldados, policiais e agentes de saúde no Iraque. Além disso, mais de 4.000 filipinos trabalham em bases americanas como cozinheiros e técnicos.