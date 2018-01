Al-Jazira continuará na cobertura da guerra A televisão do Catar, Al-Jazira, decidiu "suspender até nova ordem as atividades de todos os seus correspondentes no Iraque, mas continuará divulgando imagens ao vivo e pré-gravadas provenientes das suas sucursais em Bagdá, Basra (sul) e Mossul (norte)?, disse a TV em um comunicado. Ontem ministério da Informação iraquiano informou a rede de televisão por satélite que o seu correspondente em Bagdá, Diyar al-Omari, foi "proibido de prosseguir o trabalho de jornalista" e que um outro correspondente, Tayssir Allouni, foi intimado a deixar o Iraque "o mais rápido possível", disse o apresentador do telejornal. Veja o especial :