Al-Jazira demite diretor-geral O diretor-geral da Al-Jazira, Mohammed Al Ali, foi demitido hoje aparentemente por suas simpatias e vínculos com o ex-presidente iraquiano Saddam Hussein. Al Ali fez uma entrevista exclusiva com Saddam poucos dias antes do começo da guerra. Durante o conflito, forças anglo-americanas acusaram a TV de fazer propaganda pró-iraquiana. A emissora foi criticada pelo Pentágono, também, por exibir vídeos supostamente atribuídos a Bin Laden. Membro do Conselho Administrativo da Al-Jazira, Al Ali foi diretor-geral desde que a emissora foi lançada em 1996.