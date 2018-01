Al-Jazira divulga áudio de novo líder da Al-Qaeda no Iraque A TV Al-Jazira informa ter recebido um áudio que seria a primeira mensagem pública do sucessor de Abu Musab al-Zarqawi no comando da Al-Qaeda no Iraque. Na gravação, Abu Hamza al-Muhajer se diz confiante na vitória e pede que todos os "mujahedeen" (guerreiros santos) se unam no campo de batalha. A estação de TV divulgou um trecho do áudio, no qual a voz diz: "Nosso inimigo uniu fileiras contra nós. Não é hora de nos unirmos, adoradores de Deus?". Desconhecido até pouco tempo atrás, al-Muhajer tornou-se líder do grupo rebelde mais temido do Iraque após a morte de al-Zarqawi num ataque aéreo americano, em junho. Autoridades americanas dizem acreditar que al-Muhajer é egípcio.