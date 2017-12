Al-Jazira diz que mulá Omar está vivo A cadeia de televisão árabe Al-Jazira anunciou hoje ter recebido um comunicado do mulá Omar, o líder destituído dos talebans, no qual ele promete a continuidade da luta até que o Afeganistão "seja libertado". O mulá "advertiu que a guerra santa (jihad) continuará até que o Afeganistão seja libertado e os ensinamentos islâmicos, reaplicados", afirmou a rede, com sede no Catar, em seu noticiário de hoje. A Al-Jazira - que em várias ocasiões mostrou vídeos de Osama bin Laden - apresentou um comunicado de imprensa da parte de Omar que teria sido escrito em virtude do 11 de setembro, aniversário dos atentados terroristas nos Estados Unidos. No entanto, a rede não informou como o comunicado chegou às suas mãos nem de que forma o líder espiritual pôde enviá-lo. Hoje, o presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, afirmou em Nova York, onde participa da abertura da Assembléia Geral da ONU, que o mulá Omar está vivo.