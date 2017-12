Al-Jazira diz que refém britânica foi morta no Iraque A rede de TV árabe Al-Jazira informa ter recebido um vídeo que exibe o assassinato da britânica Margaret Hassan, diretora da agência humanitária Care, seqüestrada no Iraque. Segundo a emissora, o vídeo mostra uma mulher com os olhos vendados sendo morta com um tiro na cabeça. "Nós podemos confirmar que existe uma fita que parece mostrar o assassinato de Margaret. Provavelmente é genuíno", disse um porta-voz da Embaixada da Grã-Bretanha em Bagdá. Se confirmado, trata-se da primeira refém mulher estrangeira executada pelos rebeldes. Jihad Ballout, porta-voz da Al-Jazira, informou que a emissora recebeu a gravação dias atrás, mas não estava certa de sua autenticidade, por isso pediu que diplomatas britânicos fossem até sua sede em Doha, olhar a fita. A emissora não transmtirá o vídeo. O chanceler brtânico Jack Straw disse que as imagens mostram que Hassan "provavelmente foi assassinada, mas não podemos concluir isso com certeza". Horas antes, a família de Hassan havia emitido uma nota na qual afirmava crer que ela estava morta. Segundo o texto divulgado pela chancelaria britânica, os quatro irmãos de Hassan dizem que "nossos corações estão quebrados". "Mantivemos a esperança ao máximo, mas agora temos de aceitar que Margaret provavelmente partiu e seu sofrimento acabou". Em um apelo emocionado exibido pela Al-Jazira, o marido de Hassan, Tahseen Ali Hassan, disse ter ouvido falar do vídeo, mas não saber se as imagens são autênticas. "Apelo para os que levaram minha mulher, que me digam o que fizeram com ela... Quero minha mulher, morta ou viva. Se ela está morta, por favor, deixem-me saber onde está, para que eu possa enterrá-la em paz", disse, chorando. Margaret Hassan, de 59 anos, foi seqüestrada em Bagdá no dia 19 de outubro. Ela vivia no Iraque há 30 anos, onde trabalhava ajudando crianças carentes. Havia protestado contra as sanções da ONU impostas ao Iraque e a invasão do país pelos EUA. Seu marido é iraquiano. ASSASSINATOS NO IRAQUE Já são 35 os reféns mortos desde abril Nome Nacionalidade Data Margaret Hassan Reino Unido 16 de novembro Dois macedônios Macedônia 18 de outubro Ramazan Elbu Turquia 14 de outubro Kenneth Bigley Reino Unido 08 de outubro Jack Hensley EUA 22 de setembro Aka Besir Turquia 21 de setembro Eugene Armstrong EUA 20 de setembro Durmus Kumdereli Turquia 13 de setembro Nasser Yuma Egito 05 de setembro 12 operários Nepal 31 de agosto Enzo Baldoni Itália 24 de agosto Mohammed Mutawalli Egito 10 de agosto Osman Alisan Turquia 5 de agosto Murat Yuce Turquia 2 de agosto Saijad Naeem Paquistão 28 de julho Raja Azad Khan Paquistão 28 de julho Ivaylo Kepov Bulgária 13 de julho Georgi Lazov Bulgária 13 de julho Keith Matthew Maupin EUA 28 de junho Kim Sun-il Coréia do Sul 22 de junho Hussein Ali Alyan Líbano 12 de junho Nick Berg EUA 11 de maio Fabrizio Quattrocchi Itália 14 de abril