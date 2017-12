Al-Jazira diz que tem vários teipes com Bin Laden A Al-Jazira, rede de televisão árabe independente, tem vários videoteipes de Osama bin Laden que não foram veiculados por motivos técnicos ou editoriais, afirmou, nesta quarta-feira, o editor-chefe da estação, Ibrahim Helal. Segundo Helal, a coleção - recebida antes e depois dos atentados de 11 de setembro -, pode incluir um teipe que a Grã-Bretanha utilizou num dossiê publicado pelo escritório do primeiro-ministro, Tony Blair. Ele se negou, no entanto, a dizer se o canal revisou aquele teipe específico. "Temos vídeos do Afeganistão que não veiculamos. Alguns deles com Bin Laden, antes desta crise, nos quais ele aparece lendo o Corão e pregando coisas que não são importantes para serem veiculadas", disse Helal. O Corão é o livro sagrado do Islã. Helal disse que a Al-Jazira recebeu quatro ou cinco videoteipes de Bin Laden desde 11 de setembro, mas recusou-se a dizer quantos deles, se algum, eram entrevistas com o suposto terrorista e quantos haviam sido entregues à emissora pelo exilado saudita ou sua rede Al-Qaida. Leia o especial