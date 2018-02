Al-Jazira diz ter vídeo da execução de italiano no Iraque A rede de TV árabe Al-Jazira informa ter tido acesso a um vídeo que mostra o assassinato de um dos quatro italianos tomados como reféns por rebeldes iraquianos. A Al-Jazira diz que as imagens mostram os quatro sentados no chão, segurando seus passaportes e cercados por homens armados. A rede árabe diz que um dos quatro é morto em cena, mas que a execução não será exibida para ?proteger os sentimentos do público?. A fita foi entregue à estação acompanhada por um bilhete assinado pelo grupo - até então desconhecido - Batalhão Verde, que ameaça ?matar os três reféns italianos remanescentes, um após o outro, se as exigências não forem atendidas?. Os italianos, que trabalhavam como seguranças para uma empresa americana no Iraque, foram seqüestrados na segunda-feira. Na Itália, o chanceler Franco Frattini disse que não há confirmação oficial da morte. ?Obviamente, esperamos que a notícia se revele falsa?.