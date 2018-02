Al-Jazira diz ter vídeo de soldado capturado no Iraque A TV árabe Al-Jazira disse ter recebido um vídeo que mostra um soldado americano mantido sob a custódia de rebeldes iraquianos. A rede não exibiu as imagens. Dois soldados americanos, bem como sete trabalhadores civis, estão desaparecidos no Iraque desde que o comboio em que viajavam foi atacado na última sexta-feira.