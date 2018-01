Al-Jazira é o site mais procurado da Internet Apesar de ser vítima constante de ataques de hackers, o website da rede de televisão árabe Al-Jazira está entre os mais procurados da Internet na última semana. O portal de busca Lycos informa que a expressão ?al-jazeera? e outras variações ortográficas do mesmo nome foi a mais buscada da semana passada, superando em três vezes a busca por ?sex? (?sexo?). A Al-Jazira atraiu interesse intenso dos usuários da Internet depois de exibir imagens de soldados americanos mortos ou capturados no Iraque. Redes de TV americanas decidiram não exibir as imagens. O principal instrumento de busca da Internet, o site Google, disse que ?al-jazeera? foi o termo que mais cresceu em buscas na semana encerrada em 31 de março. O Google não informa a lista de números absolutos de busca por expressão. Hackers também puseram suas miras na Al-Jazira, derrubando o site semana passada e, depois, desviando o tráfego da seção em inglês do website para uma página com a bandeira americana. A editora do site em inglês, Joanne Tucker, disse que a página voltaria ao ar na quarta-feira, e que medidas vêm sendo tomadas para tornar o site imune a esse tipo de agressão. a Al-Jazira é sediada no Catar e financiada pelo governo local, mas age com uma independência surpreendente para os padrões do mundo árabe. Os endereços de seu website são http://www.aljazeera.net e http://english.aljazeera.net . Veja o especial :