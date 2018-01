Al-Jazira exibe novas imagens de Bin Laden O canal de TV árabe via satélite A-Jazira exibe imagens do líder da rede terrorista Al-Qaeda, Osama bin Laden, e de seu assessor, Ayman al-Zawahi, e uma gravação de áudio em que Al-Zawahri pede que a guerrilha iraquiana ?enterre? os soldados americanos. ?Saudamos os irmãos guerrilheiros no Iraque e apertamos suas mãos e pedimos a Alá que abençoe seus sacrifícios e coragem ao combater os cruzados?, diz a voz na fita. Segundo a Al-Jazira, o vídeo foi produzido em abril ou maio. ?Dizemos a vocês que Alá está convosco e que a nação (do Islã) os apóia. Confiem em Alá. Devorem os americanos como os leões devoram suas presas. Enterrem-nos no cemitério iraquiano?, continua. Leia também: Fita de líder da Al-Qaeda promete novos ataques aos EUA