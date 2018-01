Al-Jazira exibe novo vídeo de líder da Al-Qaeda A TV árabe Al-Jazira anuncia que exibirá um novo vídeo com mensagem de Ayman al-Zawahri, o segundo em comando da rede terrorista Al-Qaeda. O anúncio, feito na tela com a palavra "urgente" sobre fundo vermelho, não diz exatamente quando as imagens irão ao ar. O mais recente vídeo de Al-Zawahri, exibido em outubro, pedia que os muçulmanos ajudassem as vítimas do terremoto que assolou o Paquistão.