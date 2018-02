Al-Jazira exibe vídeo com soldado americano capturado A TV árabe Al-Jazira exibiu imagens de um soldado americano vigiado por homens armados. O soldado, vestido em farda camuflada, parecia não estar ferido. Ele aparece sentado no chão, com uma fileira de homens armados e com as faces cobertas às suas costas. Um dos captores diz, ?Nós o mantemos para trocar por alguns dos prisioneiros capturados pelas forças da ocupação?. ?Alguns de nosso grupo conseguiram capturar um dos soldados americanos, e ele é um dentre muitos outros. Ele está sendo tratado de acordo com a religião islâmica e se encontra em boa saúde?, prossegue. O soldado, por sua vez, diz: ?Meu nome é Keith Matthew Maupin... Sou casado e tenho um filho de 10 meses. Vim para libertar o Iraque, mas não vim de livre e espontânea vontade, pois queria ficar com meu filho?.