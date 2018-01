Al-Jazira mostra vídeo de mulheres prometendo atentado A tevê por satélite árabe Al-Jazira mostrou vídeos de duas mulheres anunciando que cometeriam ataques suicidas. A Al-Jazira não especificou se as duas estavam envolvidas na explosão da noite anterior, onde morreram uma mulher grávida e três soldados americanos, mas as imagens foram mostradas imediatamente depois de notícia divulgada por uma agência iraquiana, de que foram duas mulheres que realizaram o ataque. O Comando Central dos EUA havia informado hoje que um carro explodiu num bloqueio de estrada controlado por forças dos Estados Unidos no Iraque, matando três soldados da coalizão, uma mulher grávida e o motorista do veículo. A Al-Jazira, baseada no Catar, divulgou vídeos separados de duas mulheres iraquianas, cada uma na frente da bandeira do Iraque, com a mão direita sobre o Corão colocado em cima de uma mesa e com a mão esquerda brandindo um fuzil. Uma mulher que se identificou como sendo a "disposta ao martírio Nour Qaddour al-Shanbari" jurou sobre o livro sagrado do Corão "defender o Iraque... e se vingar dos inimigos da nação (islâmica), americanos, imperialistas, sionistas" e árabes que se submetem aos estrangeiros. "Dizemos ao nosso líder e camarada da guerra santa, o comandante herói Saddam Hussein, que você tem irmãs de quem você e a história irão se orgulhar", disse a mulher, que vestia um tradicional lenço de cabeça vermelho. Num outro vídeo, a segunda mulher, que se identificou como sendo Wadad Jamil Jassem, mostrou comportamento semelhante. "Sou devota da jihad (guerra santa) em nome de Deus e contra os infiéis americanos, britânicos e israelenses e para defender o solo de nosso precioso e querido país", anunciou. Os vídeos foram semelhantes aos de atacantes suicidas palestinos distribuídos depois de ataques contra o Estado judeu. Veja o especial :