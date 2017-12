Al-Jazira publica íntegra da mensagem de Bin Laden A rede de televisão Al-Jazira publica em seu site na internet a íntegra, com trechos inéditos, da carta lida no ar, na última sexta-feira, por Osama bin Laden, o líder da rede terrorista internacional Al-Quaeda. Em seu depoimento, o homem mais temido nos Estados Unidos conclama seus seguidores a participar de uma "guerra de desgaste" contra os cofres do Estado americano, e cita como exemplo "o uso da guerra de atrito para combater superpotências tirânicas, como... sangramos a Rússia por dez anos (durante a guerra do Afeganistão) até que ela foi à falência". "Tudo que precisamos fazer é mandar dois guerreiros sagrados ao ponto mais extremo do Oriente para que ergam um pedaço de pano onde se escreve ´Al-Qaeda´, para que os generais corram até lá e façam os EUA sofrer perdas políticas, econômicas e humanas sem que consigam nada importante, além de alguns benefícios para suas empresas privadas", ensina o líder terrorista. Segundo Bin Laden, apenas 500 mil dólares foram aplicados na histórica investida de 11 de setembro. "Enquanto isso, os Estados Unidos perderam bilhões de dólares", argumentou Bin Laden.