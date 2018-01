Al-Jazira relança site em inglês A tevê por satélite árabe Al-Jazira relançou oficialmente hoje o site em inglês na internet, cinco meses depois que hackers tiraram temporariamente do ar o site no auge da guerra do Iraque. O coordenador de notícias e porta-voz para o site em inglês, Susi Sirri, disse que o objetivo é "preencher uma lacuna para pessoas que falam inglês que querem conhecer o outro lado da história, a perspectiva árabe". O site em inglês terá os próprios repórteres. Com 50 integrantes, o site tem uma equipe "multicultural, multinacional" composta por jornalistas árabes e ocidentais. Uma versão temporária da versão http://english.aljazeera.net/english entrou em funcionamento em 24 de março para cobrir a guerra em andamento, mas foi logo atacada por hackers. O site em árabe também ficou longo período indisponível. Em junho, o norte-americano John William Racine II, de 24 anos, declarou-se culpado por ter atacado o site e redirecionado usuários para outro site mostrando a bandeira norte-americana e as palavras "Deixem a Liberdade Soar". O diretor de tecnologia da Al-Jazira, Salah Siddiki, afirmou não poder proteger totalmente o site de tais ataques, mas está tomando precauções. O principal servidor do site em inglês está na França e tem servidores de apoio espalhados pelo mundo para proteger a fonte.