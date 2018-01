Al-Jazira suspende atividade de correspondentes no Iraque A TV árabe por satélite Al-Jazira, cuja sede fica em Doha, no Catar, anunciou nesta quarta-feira à noite a suspensão até nova ordem de todas as atividades de seus correspondentes no Iraque, como protesto pela decisão das autoridades iraquianas de proibir o trabalho de dois de seus repórteres em Bagdá - um dos quais recebeu ordem de deixar o país. O governo do Iraque não deu nenhuma explicação para a restrição. O editor-chefe da tevê, Ibrahim Helal, disse que todos os correspondentes permaneceriam no país até que as autoridades esclareçam sua posição. "Eles não podem ditar para nós quem pode ou não trabalhar." Apesar de ter sofrido ataques de hackers na semana passada, o site da Al-Jazira foi um dos mais visitados na internet, segundo o portal Lycos. A página foi a mais procurada entre os links do Lycos, tendo sido três vezes mais acessada do que os de sexo, os habituais recordistas. O interesse pelo site aumentou depois que a TV mostrou fotos de soldados americanos capturados pelo Iraque. Veja o especial :