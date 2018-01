Al-Jazira volta a acusar o governo americano O ataque das tropas dos Estados Unidos contra jornalistas, que na segunda-feira causou três mortes em Bagdá, "não foi um acidente", afirmou a chefe de redação da rede de televisão do Catar Al-Jazira, Dima Jativ. Para ela, os americanos "sabiam em que disparavam". "O que vimos foi um ataque contra a imprensa internacional que está mostrando uma imagem que não é a que os Estados Unidos querem que vejamos", disse ela em uma entrevista publicada pelo jornal espanhol ABC. Jativ dirige a equipe de correspondentes da cadeia árabe no Iraque a partir de sua sede central e crê que "a guerra atual é a mais real que já vimos, devido à cobertura revolucionária" feita do conflito. No entanto, segundo ela, as tropas de coalizão "continuam exercendo um forte controle sobre a informação". Jativ disse acreditar que os Estados Unidos não querem que o mundo veja os "acontecimentos dos próximos dias, porque serão muito sangrentos". Mesmo assim, garantiu: "Quer Bush goste ou não, vamos continuar mostrando a verdade". A Al-Jazira perdeu um de seus correspondentes na explosão de um míssil americano contra sua sede em Bagdá, na segunda-feira. Veja o especial :