Al-Qaeda a muçulmanos: saiam já de Washington, Ny e L A Sites na internet vinculados à organização terrorista Al Qaeda estão publicando uma mensagem que recomenda aos muçulmanos que saiam das cidades norte-americanas de Washington, Nova York e Los Angeles. "Nossos irmãos muçulmanos na América: pedimos que vocês deixem imediatamente as seguintes cidades: Washington, Nova York e Los Angeles. Somos sérios em nossa advertência. Os próximos dias provarão a vocês a verdade desta advertência. Aos líderes opressores da América, nós dizemos: esperem nossos termos depois do primeiro ataque dos soldados crentes de Alá". O documento é assinado pelo "Movimento Islâmico Bayan" e apareceu primeiro no site da Global Islamic Media (http://groups.yahoo.com/group/globalislamicmedia), que nos últimos meses tem publicado comunicados de grupos extremistas muçulmanos, e também no site Al Faroq, vinculado à Al Qaeda