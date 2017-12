Al-Qaeda ameaça atacar primeiro-ministro do Iraque Uma gravação de áudio divulgada nesta quarta-feira por um site islâmico conhecido por apresentar declarações e vídeos de grupos extremistas dá a entender que a Al-Qaida está planejado um atentado contra primeiro-ministro interino do Iraque, Iyad Allawi, que tomará posse no dia 30. A voz foi atribuída ao militante terrorista Abu Musab al-Zarqawi. "E quanto a você, (Iyad) Allawi... o primeiro-ministro eleito democraticamente... você não sabe que já sobreviveu a armadilhas que lhe preparamos, mas prometemos continuar jogando com você até o fim", diz a gravação. "Não desistiremos até que o façamos beber do mesmo cálice que Izzadine Saleem", acrescentou. Saleem, ex-presidente do Conselho de Governo, também conhecido como Abdel-Zahraa Othman, foi assassinado em 17 de maio em um atentado com carro-bomba. "Você (Allawi) é símbolo do mal e da nação infiel, você é a origem de todos os traidores", completou. A autenticidade da gravação ainda não foi confirmada, mas a voz realmente se parece com a de Al-Zarqawi. Também não há informação sobre quando a gravação, de 16 minutos, foi realizada. Al-Zarqawi, de origem jordaniana, seria membro da facção Monoteísmo e Jihad, que assumiu a autoria de vários atentado e ataques no Iraque ? inclusive a decapitação do tradutor sul-coreano Kim Sun-il, nesta terça-feira.