Al-Qaeda ameaça autor de livro sobre Bin Laden

No início da semana, o New York Times revelou que o primeiro relato de um participante da operação da Equipe 6 dos Navy Seals contra Bin Laden está prestes a ser lançado. O livro não foi submetido à censura do Pentágono, como exige a legislação militar americana, e seu autor usou o pseudônimo de Mark Owen.

Na quinta-feira, porém, a rede de TV Fox News revelou a identidade de Bissonnette, de 36 anos, nascido no Alasca. A emissora americana publicou a foto de Bisonnette, que rapidamente se espalhou por sites jihadistas de todo o mundo ao lado de promessas de vingança pela morte do líder da Al-Qaeda.

Segundo a Fox News, Bisonnette também participou do resgate de um capitão americano de um navio sequestrado por piradas somalis no Golfo de Áden, em 2009. As forças especiais mataram a tiros os três sequestradores e resgataram sem ferimentos o marinheiro.

O autor do livro seria o comandante de uma das equipes que entraram no complexo de Abbottabad. Ontem, porém, vários veteranos dos Navy Seals criticaram a decisão de Bisonnette de escrever o livro. / REUTERS