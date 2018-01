Al-Qaeda ameaça EUA e Israel com "ataques espetaculares" A rede terrorista Al-Qaeda ameaçou os Estados Unidos e Israel com "ataques surpreendentes e espetaculares". Em um e-mail enviado ao semanário saudita Al Majalah, editado em Londres, a Al-Qaeda, liderada por Osama bin Laden, afirmou que "esses ataques alegrarão os corações dos fiéis e irritarão os ímpios". O comunicado foi assinado por Abu Mohamed Al Ablaj, que se apresentou como "coordenador do Centro de Treinamento dos Mujahedyn (combatentes islâmicos), subordinados à Al-Qaeda". O e-mail foi enviado ao Majalah na sexta-feira, horas antes dos atentados suicidas com carros-bomba que mataram 41 pessoas em Casablanca, no Marrocos, também atribuídos à Al-Qaeda. Al Ablaj comemorou os atentados suicidas cometidos por terroristas da organização em Riad, Arábia Saudita, segunda-feira passada, que mataram 34 pessoas (9 delas camicases da rede de Bin Laden). Na mensagem eletrônica, Al Ablaj afirmou que ?os próximos ataques aos americanos e israelenses serão surpreendentes e espetaculares". Em nota, o dirigente da organização terrorista diz ainda que "os próximos ataques desestabilizarão o inimigo e dispersarão seus esforços para conter nossas operações. Terão como objetivo as retaguardas da cobra (EUA) que Abu Abdallah (Bin Laden) sugeriu atacar".