Al-Qaeda ameaça norte-americanos e homenageia suicidas Uma fita de vídeo da organização Al-Qaeda divulgada hoje alerta aos norte-americanos para que ?cavem suas covas, pois há mais de mil Osama bin Laden?, o suposto mentor intelectual dos atentados de 11 de setembro contra os Estados Unidos. "Apóiem-nos! Não deixem de nos apoiar!", diz para a câmera um homem identificado como um dos seqüestradores suicidas de 11 de setembro, numa fita levada ao ar pelo canal árabe via satélite Al-Jazeera. A fita de 23 minutos é, em grande parte, uma homenagem aos homens que levaram a cabo os atentados contra Washington e Nova York. Os produtores da fita tentaram retratá-los como guerreiros sagrados que lutam de acordo com as tradições árabes. As palavras de Bin Laden e do seqüestrador - que seria Ahmed Ibrahim A. Alhaznawi - eram intercaladas com imagens de homens galopando pelo deserto e carregando seus fuzis Kalashnikov. Osama bin Laden é mostrado fazendo uma dedicatória aos seqüestradores. "Estes homens que foram para a guerra santa acreditam verdadeiramente que o que Deus oferece é melhor do que aquilo que obtemos em vida", diz ele na fita, em trechos que já haviam sido previamente divulgados. Não era possível determinar com exatidão quando as imagens foram gravadas. Algumas referências eram antigas; outras, recentes. O seqüestrador falava enquanto no fundo passavam imagens do World Trade Center em chamas no dia que ele morreu, imagem que esta que provavelmente foi inserida numa edição posterior.