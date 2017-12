Al-Qaeda anuncia "ataque devastador" Um suposto líder da Al-Qaeda advertiu, num e-mail, que a rede terrorista fará um ataque devastador contra os americanos no mês sagrado muçulmano do Ramadã, divulgou uma revista árabe. A Al-Majalla, baseada em Londres, já publicou anteriormente comunicados do suposto integrante da Al-Qaeda, identificado como Abu Mohammed al-Ablaj. Entre eles, um que a revista diz ter recebido um dia antes dos atentados suicidas de 12 de maio, na Arábia Saudita. O repórter da Al-Majalla nos Emirados Árabes Unidos, que recebeu os e-mails, afirmou à Associated Press ter recebido o último na sexta-feira passada, tarde demais para constar na edição desta semana. A Al-Qaeda "está se preparando para lançar um ataque devastador durante o mês do Ramadã contra os americanos, que fará com que os cabelos dos jovens garotos fiquem brancos", afirma o e-mail, acrescentando que o ataque poderia ser no Iraque. Três dias depois do e-mail, com o começo do Ramadã, uma série de atentados suicidas com carros-bomba matou dezenas de pessoas em Bagdá. Os ataque têm continuado diariamente desde então em Bagdá e em muitos outros lugares do Iraque.