Al-Qaeda anuncia novo exército no Iemên Um líder da Al-Qaeda identificado a como Abu Huraira al-Sanaani anunciou ontem a formação de um exército no Iêmen para libertar o país de "infiéis". O áudio de 15 minutos foi publicado em uma página web islâmica e destacou a formação do Exército Aden-Abyan. Dizia também que o grupo ainda não está recrutando os interessados na luta. A autenticidade da gravação ainda será verificada.