Al-Qaeda anuncia trégua na Espanha O grupo terrorista Brigadas Abu Hafs al-Masri, vinculado à Al-Qaeda, anunciou uma trégua em suas operações na Espanha, para ver se o novo governo espanhol cumpre a promessa de retirar suas tropas do Iraque. O Abu Hafs al-Masri é o grupo que assumiu a autoria do ataque a bomba que deixou mais de 200 mortos em Madri na quinta-feira passada. A carta, enviada ao jornal árabe Al-Hayat, foi publicada na edição desta quinta-feira do jornal australiano Sydney Morning Herald. "A liderança decidiu suspender todas as operações no território espanhol, até sabermos das intenções do novo governo, que prometeu tirar as tropas espanholas do Iraque. E nós repetimos isto a todas as brigadas presentes em terras européias: parem com todas as operações", diz a carta. "O povo espanhol escolheu a paz ao escolher o partido que estava contra a aliança com a América. Agradecemos a Deus, que nos deu a vitória na conquista de Madri, onde um dos pilares do eixo da Cruzada do Mal foi destruído", diz o documento.