Al-Qaeda assume atentado na Indonésia A rede terrorista Al-Qaeda, por meio de um comunicado divulgado na mídia árabe, assumiu a autoria do atentado da semana passada contra o hotel Marriot em Jacarta, que matou 11 pessoas. "Esta operação é parte da série de ações que o doutor Ayman al-Zawahiri prometeu lançar", diz o comunicado. Uma gravação de áudio atribuída a Al-Zawahiri - médico egípcio considerado o "número 2" da Al-Qaeda - advertiu no começo do mês que atentados seriam desfechados contra interesses norte-americanos.