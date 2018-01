Al-Qaeda assume atentado na Turquia: 15 mortos e 300 feridos A Al-Qaeda e grupo islâmico turco IBDA-C assumiram a autoria dos atentados à bomba perpetrados hoje na Turquia. Foi o que afirmou um homem durante um telefonema feito à agência de notícias Anatolia. As explosões no consulado britânico e no prédio do HSBC mataram, pelo menos, 15 pessoas e feriram outras 300, segundo divulgou a Associated Press, com base em levantamento dos serviços de saúde.