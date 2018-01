Al-Qaeda assume autoria de atentado em Riad, diz revista O grupo militante Al-Qaeda assumiu a responsabilidade pelo atentado ocorrido sábado contra um complexo residencial em Riad, na Arábia Saudita, que deixou 17 pessoas mortas, segundo informou uma publicação semanal árabe Al-Majalla, com sede em Londres, que recebeu anteriormente mensagens do grupo. "Nós explodimos o complexo Muhaya", dizia na mensagem por e-mail um suposto militante do Al-Qaeda identificado por Abu Mohammed al-Ablaj.