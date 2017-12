Al-Qaeda assume autoria do ataque contra aeronave dos EUA Os insurgentes sunitas ligados á rede Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, assumiram a responsabilidade pela derrubada de um helicóptero de transporte americano nesta quarta-feira. A autoria dos ataques foi confirmada em anúncio divulgado pela internet, supostamente assinado pelo Estado Islâmico no Iraque, um braço de grupos de insurgentes sunitas. Entretanto, a autenticidade da confirmação - postada em um fórum onde o grupo freqüentemente faz pronunciamentos - não pode ser confirmada, segundo informou a Associated Press. O helicóptero americano, do tipo CH-46, usado para transporte, caiu nesta quarta-feira na região de Al Karma, 40 quilômetros ao noroeste de Bagdá, atingido por mísseis anti-aéreos. O Exército dos Estados Unidos não confirmou a causa do acidente ou comentou sobre o caso. Um oficial disse que o helicóptero teria dez pessoas a bordo no momento do ataque. "Pelas graças de Deus, a queda do helicóptero dos ´cruzados´ na manhã desta quarta-feira próximo a Al Karma levou a destruição todos que estavam a bordo", declarou o Estado Islâmico no anúncio. O tipo do aparelho derrubado conta com rotor duplo e é conhecido como Sea Knight, a versão marítima do Chinook, com capacidade de transporte de até 25 passageiros e quatro tripulantes. No anúncio, o grupo ainda afirmou que deverá divulgar um vídeo com a queda do helicóptero em próximas mensagens.