Al-Qaeda comandou ataques na Turquia, dizem jornais Dois suspeitos principais dos ataques a bomba em Istambul receberam instruções de um representante de Osama bin Laden, dizem os jornais turcos nesta terça-feira. Os suspeitos, Habib Aktas e Azad Ekinci, se reuniram com o principal oficial de Bin Laden, Ayman al-Zawahiri, diversas vezes, diz o jornal Hurriyet, citando o testemunho de outros suspeitos. Os jornais Millyet e Zaman trouxeram reportagens semelhantes. A polícia não fez comentários. AS notícias nos jornais surgem um dia depois de o vice-ministro Abdullatif Sener dizer, após uma reunião do Gabinete, que as pessoas envolvidas nos ataques suicidas ?são ligadas à organização terrorista Al-Qaeda?.