Al-Qaeda convoca muçulmanos a apoiar oposição síria

Al-Zawahri, em mensagem gravada em vídeo e divulgada ontem à noite, pediu aos muçulmanos do Iraque, da Jordânia, do Líbano e da Turquia que se unam ao povo sírio contra o "regime pernicioso e cancerígeno" de Assad. Todos esses países fazem fronteira com a Síria.

Um oficial de segurança do Iraque disse à agência Associated Press ontem que os serviços de inteligência têm reportado nos últimos quatro meses um fluxo de militantes do Al-Qaeda de Mosul, no norte do Iraque, para a Síria.

Os comentários do oficial do Iraque e de Al-Zawahri ocorreram no dia seguinte ao ataque contra complexos de segurança na cidade síria de Aleppo por dois carros-bomba. Até então, não havia registro de violência na cidade, apesar dos 11 meses de protestos no país. Embora nenhum grupo tenha assumido a responsabilidade pelo incidente, atentados com carro-bomba são do estilo do Al-Qaeda.

"Não dependam do Ocidente e da Turquia, que têm acordos, compreensão mútua e partilham desse regime por décadas e apenas começam a abandoná-lo após verem que estava caindo", disse Al-Zawahri na mensagem. "Em vez disso, apóiem-se somente em Alá e, então, em seus sacrifícios, resistência e firmeza", acrescentou o líder.

Ele pediu também que os sírios se oponham a uma ajuda da Liga Árabe e "seus governos corruptos". A Liga apresentou um quarto plano para tentar acabar com a violência na Síria, mas suspendeu uma missão de observadores ao país após o regime desrespeitar seus acordos sobre os termos do plano. As informações são da Associated Press.