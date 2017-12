Al-Qaeda divulga vídeo de terrorista suicida no Afeganistão A rede terrorista Al-Qaeda divulgou um vídeo que mostra um jovem pedindo perdão à família, professores e aos amigos, antes de executar um atentado suicida com carro-bomba contra tropas estrangeiras no Afeganistão. O vídeo traz, ainda, comentários de Ayman al-Zawahri, o segundo em comando da rede, enquanto uma fileira de homens armados caminha pelas montanhas e um veículo militar explode numa estrada. No vídeo, o homem, que não se identifica, pede aos pais que rezem quando ouvirem a notícia de seu "martírio". Um grupo americano que rastreia mensagens extremistas, o IntelCenter, informa que o vídeo foi liberado durante o fim de semana e que é a mais recente peça numa campanha de mídia da Al-Qaeda para promover a guerra santa. O Afeganistão assistiu a um aumento no número de atentados suicidas no ano passado, depois que os extremistas adotaram a tática, comum no Iraque mas, até 2005, rara no país.