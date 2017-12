Al-Qaeda diz que atacará companhias aéreas ocidentais Um comunicado supostamente divulgado pela Al-Qaeda advertiu que as companhias aéreas ocidentais serão os próximos alvos do grupo terrorista. O comunicado apareceu num site islâmico da internet conhecido por divulgar mensagens de militantes. O comunicado, cuja autenticidade não pôde ser imediatamente confirmada, é assinado pela "Al-Qaeda na Pensínsula Arábica". O comunicado refere-se aos "cruzados" e adverte que "tudo associado a esses cruzados - complexos, bases e meios de transporte, especialmente companhias aéreas ocidentais e americanas - será alvo direto de nossas próximas operações, com a ajuda de Deus". O comunicado começa avisando a todos os muçulmanos para evitarem "contato com os cruzados americanos e ocidentais e todos infiéis na Península Arábica". Ele exorta os muçulmanos não terem contato com americanos e ocidentais "em suas casas, complexos, movimentos e meios de transporte". O comunicado explica que o objetivo do aviso é evitar o derramamento de sangue muçulmano.